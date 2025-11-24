Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει να διαχειριστεί μόνο μία αγωνιστική κρίση, αλλά και την έντονη κριτική που του ασκείται από χθες το βράδυ.

Αφορμή, φυσικά, αποτέλεσε η κίνησή του να υψώσει το κασκόλ της Ορίτζιναλ πριν το ΑΕΚ-Άρης. Ο Σύνδεσμος Φίλων Άρη Ευόσμου εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι, χαρακτηρίζοντας τον 61χρονο τεχνικό… τελειωμένο για τον κόσμο του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κόσμος του ΑΡΗ μέσα από τις μάχες και τους αγώνες του για τον σύλλογο,έχει μάθει να σέβεται και να αναγνωρίζει. Να υπομένει ενδεχομένως πρόσωπα και καταστάσεις,για να μην τα τινάξει όλα στον αέρα εξυπηρετώντας προσωπικούς εγωισμούς,αλλά λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το τεράστιο μέγεθος του συλλόγου,και την προοπτικη που γεννάει η ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ο Θεός του Πολέμου. Λανθασμένα,ορισμένοι εισπράτουν τον σεβασμό μας στο σήμα,και την υπομονή που κατά περίπτωση καλούμαστε να επιδεικνύουμε σε κρίσιμες καταστάσεις, στοιχεία που πηγάζουν από την παθολογική αγάπη μας για τον σύλλογο,ως αδυναμία και τάση για σιωπή.

Όποτε δημιουργούνται αυτές οι εντυπώσεις,το οργανωμένο οπαδικό κίνημα του ΑΡΗ και ευρύτερα ο κόσμος του, δείχνουν άμεσα αντανακλαστικά,σφίγγοντας τα λουριά και υπενθυμίζοντας σε όλους ποιον σύλλογο υπηρετούν,που βρίσκονται,και με ποιους έχουν να κάνουν. Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ κύριοι,ΑΠΑΙΤΕΙ να τον σέβονται,όπως σέβεται ο ίδιος. Η ιστορία έχει δείξει,πως όσοι επιλέξαν να μας έχουν απέναντι,το μετάνιωσαν άμεσα. Κύριε Μανόλο Χιμένεθ, αναγνωρίζουμε ότι περάσατε πολλά χρόνια της ζωής σας εκεί,οπότε αντιλαμβανόμαστε το όποιο δέσιμο υπάρχει με τον οργανισμό. Δυστυχώς όμως εσείς,δεν έχετε αντιληφθεί καθόλου που βρίσκεστε,το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ του συλλόγου που υπηρετείτε,και την μαζική δυναμική του κόσμου του,στον οποίο λογοδοτείτε. Εικόνες σαν την χθεσινή,αποτελούν μαύρη σελίδα ασέβειας και αχαριστίας προς την δυναμική του συλλόγου και του κόσμου του. Ενός κόσμου που δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν,που έχει δώσει σάρκα και οστά στην φράση “ΑΡΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ”, πολεμώντας κάθε ρεύμα που απειλεί τα συμφέροντα του συλλόγου. Για τον κόσμο του ΑΡΗ λοιπόν χθές,εσείς τελειώσατε. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έπρεπε να έχετε κάποια ενημέρωση εκ των προτέρων,ή αν θα μπορούσε η ΠΑΕ να αποτελέσει τροχοπέδη. Η μπάλα σας παίρνει όλους. Δεν θα επεκταθούμε άλλο από εδώ,θα τα πούμε σύντομα και από κοντά. Η υπομονή τελείωσε,και θα συμβουλεύαμε τόσο τους υπάρχοντες όσο και τους επόμενους,να δείχνουν το απαραίτητο σεβασμό απο την πρώτη μέρα που βρίσκονται στον σύλλογο,αν δεν θέλουν να μας δουν απέναντι τους με διαφορετικές διαθέσεις και να φοβούνται σε κάθε κίνηση τους. Αυτά προς το παρόν.

ΥΓ. Ο ΑΡΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

ΥΓ90. Την γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση. Δεν κοιμόμαστε ούτε εθελοτυφλούμε. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος του ΑΡΗ. Η υπομονή μας δεν εξαντλήθηκε μόνο σχετικά με την ανοχή μας στον προπονητή της ομάδας. Οι υπόλοιποι ήδη ξέρουν πολύ καλά,πως ο χρόνος τους τελείωσε. Να μην ανησυχεί κανένας.

RISE FROM THE WEST 1990».

