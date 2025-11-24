Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν το κεντρικό πρόσωπο του ΑΕΚ-Άρης πολλές μέρες πριν πατήσει για πρώτη φορά το χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Ανδαλουσιανός αντιμετώπισε για πρώτη φορά την Ένωση και αποθεώθηκε πριν τη σέντρα, παραλαμβάνοντας και τιμητική πλακέτα από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Κάτι για το οποίο ήταν ενήμερος και ο Άρης, στις τάξεις του οποίου υπάρχει ενόχληση για όσα ακολούθησαν.

Ο 61χρονος τεχνικός βρέθηκε μπροστά στο πέταλο της Ορίτζιναλ, όπου του δόθηκαν μερικά λουλούδια και ένα κασκόλ το οποίο ανέμιζε μπροστά στους οργανωμένους της ΑΕΚ. Μία κίνηση η οποία δεν άρεσε στον κόσμο αλλά και στη διοίκηση που είναι ενοχλημένη από τη στάση του Χιμένεθ. Οχι μόνο επειδή είναι προπονητής του Άρη αλλά και εξαιτίας της κρισιμότητας του χθεσινού αγώνα για τους Θεσσαλονικείς στη Νέα Φιλαδέλφεια.