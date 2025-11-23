Μία 75χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Αλβανία, καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το πτώμα της γυναίκας εντοπίστηκε στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από πολύωρες έρευνες. Η αστυνομία ανέφερε ότι η 75χρονη αγνοείτο από την Παρασκευή και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά φουσκωμένου ρέματος.

Περισσότερες από 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις κατοικίες τους λόγω των πλημμυρών που ξεκίνησαν την Πέμπτη. Δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Πίρο Βέγκου.

Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες

«Πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο νότιο τμήμα της χώρας», σημείωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας την έκταση της καταστροφής. Τουλάχιστον είκοσι γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ενώ αρκετές καταστράφηκαν ολοσχερώς και θα χρειαστεί να ανακατασκευαστούν.

Ο στρατός έχει αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, στην απομάκρυνση κατοίκων, στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση φραγμάτων, ώστε να αποτραπούν νέες πλημμύρες.

Εκατοντάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς στύλοι του δικτύου διανομής παρασύρθηκαν από κατολισθήσεις, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, πολλοί δρόμοι έχουν βυθιστεί στα νερά ή έχουν κοπεί στα δύο εξαιτίας των κατολισθήσεων, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.