Για ακόμη μία φορά ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στο μέτωπο των τραυματισμών, χάνοντας και τους Σούντμπεργκ-Αλφαρέλα κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ανδαλουσιανός μίλησε για αρκετά στη συνέντευξη Τύπου της Νέας Φιλαδέλφειας και… έδωσε ατάκες για τη στατιστική και όχι μόνο. «Ασπίδα» προστασίας σήκωσε ο 61χρονος στους παίκτες του, χαρακτηρίζοντας ανταγωνιστική την εικόνα της ομάδας του.

Ο Χιμένεθ σχολίασε αρχικά σχετικά με την αμυντική προσέγγιση της ομάδας… «Απέναντι σε μία δυνατή ομάδα όπως η ΑΕΚ, στις περισσότερες περιπτώσεις υπερασπιστήκαμε καλά την άμυνά μας. Σε φάσεις που βγήκα στην αντεπίθεση είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά της ΑΕΚ ήταν περισσότερες. Για μένα η φάση-κλειδί είναι με την ευκαιρία του Πέρεθ, ο οποίος αντί να πέσει πάνω στο μαρκάρισμα προσπαθεί να σκοράρει το γκολ. Εάν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή. Η ΑΕΚ πίεσε πολύ και θεωρώ ότι αυτό που κόστισε στο γκολ ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης σε μία εναέρια μονομαχία».

Ο Ανδαλουσιανός εξήγησε την απόφασή του να μην χρησιμοποιήσει τον Φαμπιάνο, όπως και τα δεδομένα για τους τραυματίες… «Είναι πράγματα που συμβαίνουν μέσα στα αποδυτήρια και πολλοί αναρωτιούνται γιατί συμβαίνουν… Μίλησα με τον Φαμπιάνο, τον ρώτησα αν είναι έτοιμος και είπε ότι δεν ήταν 100% έτοιμος για να αγωνιστεί. Οταν ρώτησα τον Ρόουζ, δήλωσε πιο έτοιμος. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν 2-3 παίκτες στον πάγκο που έχουν ενοχλήσεις. Ο Νόα (σ.σ. Σούντμπεργκ) έχει προβλήματα στη μέση και δυστυχώς ο Αλφαρέλα στάθηκε άτυχος. Σήμερα ήταν η μεγάλη του στιγμή. Κατά την εξέλιξη του ματς, μαζί με τον Παναγίδη ήταν από τους καλύτερους. Νομίζω μιλάμε για κάταγμα».

Ο Άρης είναι επτά αγωνιστικές δίχως νίκη, αλλά ο Χιμένεθ… δεν θέλει να ακούει για τα νούμερα. «Είμαι κουρασμένος από τις στατιστικές. Η στατιστική είναι… κρύα. Θα πρέπει να ψάξουμε γιατί φτάσαμε εδώ και να μην βασίζουμε την κριτική μας στα νούμερα. Διαφορετικά, όλα είναι δικαιολογίες. Ποιά ομάδα αγωνίζεται με 6-7 απουσίες σε κάθε ματς; Δεν φτάνει μόνο η θέληση για να κερδίζεις. Κερδίζεις με ποιότητα, οργάνωση, σχεδιασμό. Ας ρωτήσουμε οποιοδήποτε άλλο προπονητή τί θα έκανε με τόσες απουσίες σε κάθε ματς. Είναι εύκολο να μιλάμε για τις στατιστικές… Θα το επαναλάβω, παίζουν όσοι παίζουν επειδή δεν έχουμε άλλους. Είμαι 100% με τους ποδοσφαιριστές μου, επειδή δίνουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Ας μην κάνουμε τα ίδια λάθη κάθε χρόνο».

Σε ερώτηση που του έγινε για τον Παναγίδη και τις επιλογές του, απάντησε ότι, «θα μου άρεσε να έχω διαθέσιμους όλους τους παίκτες. Πολλοί με ρωτούν για τον Σίστο… Επειδή προπονείται καλά, επειδή ο Δώνης είναι τραυματίας, επειδή ο Πέρεθ έλειπε, επειδή ο Ντούντου προέρχεται από τραυματισμό. Ο Παναγίδης έπαιξε επειδή έλειπε ο Γαλανόπουλος και το κέρδισε στην προπόνηση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Παναγίδης θα εξελιχθεί σε έναν καλό παίκτη για το ελληνικό πρωτάθλημα».

Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει από εδώ και πέρα η κατάσταση, κάτι που δεν φαίνεται εύκολο… «Είμαι 100% σύμφωνος. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν κερδίζεις μόνο με τη φανέλα και την προσπάθεια. Κερδίζεις με το ποδόσφαιρο. Σίγουρα κερδίζεις με το να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους και το ρόστερ ολοκληρωμένο. Να βγάλουμε όλα τα… όπλα μας στο γήπεδο, παρά τις απουσίες. Ειλικρινά, έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μετά την ΑΕΛ Novibet έχουμε δύο ματς με ΠΑΟΚ και ένα Ολυμπιακό. Παρά τις απουσίες ήμασταν ανταγωνιστικοί με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Για να κερδίσουμε, όμως, πρέπει να επιλέγουμε τους καλύτερους δυνατούς παίκτες. Είμαι πεπεισμένος ότι με τη δουλειά του ιατρικού τιμ θα ενσωματωθούν Γένσεν, Δώνης και οι υπόλοιποι. Από εδώ και πέρα θα παίζουν όσοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε διάφορες θέσεις. Καμία κριτική στους παίκτες μου, επειδή δίνουν όσα έχουν μέσα στο γήπεδο».