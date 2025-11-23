Ο Μανόλο Χιμένεθ θα ζήσει μία βραδιά με έντονα συναισθήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά την ομάδα που σημάδεψε την ποδοσφαιριστή καριέρα του.

Ένα συναίσθημα που θα μπει στην άκρη από τη στιγμή που ο Χαρμ Όσμερς θα σφυρίξει για πρώτη φορά… Από εκείνο το σημείο, ξεκινάει η προσπάθεια της ομάδας του να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο μήνες… και βάλε!

Ένας στόχος, ο οποίος για τον Χιμένεθ έχει ως αφετηρία να μπλοκάρει την ΑΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε είτε ο Γαλανόπουλος είτε ο Γένσεν για τον ρόλο του επιτελικού μέσου. Ωστόσο, ο πρώτος είναι τιμωρημένος και ο δεύτερος παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού.Δύο απουσίες που άνοιξαν μία θέση και αρκετή κουβέντα μέσα στην εβδομάδα για τη θέση του «1οριού».

Εκεί υπάρχει η επιλογή του Ολιμπίου Μορουτσάν, αν και ο Ανδαλουσιανός δείχνει να σκέφτεται σοβαρά τον Μιχάλη Παναγίδη, ο οποίος φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Αν τελικά προτιμηθεί, αυτό θα οφείλεται στην ένταση και τα τρεξίματά του, στοιχεία που ο προπονητής επιθυμεί στην πρώτη γραμμή πίεσης, όπου σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τον Μορόν ως κεντρικό επιθετικό και τους Αλφαρέλα–Πέρεθ στα άκρα.

Στην άμυνα, η εικόνα είναι πιο καθαρή. Ο Διούδης θα υπερασπιστεί την εστία, με τους Τεχέρο και Φαντιγκά να καλύπτουν τα δύο άκρα. Ο Φαμπιάνο επιστρέφει μετά από έναν μήνα και διεκδικεί μια θέση στο αρχικό σχήμα, αλλά ο Άλβαρο έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα για να πλαισιώσει τον Σούντμπεργκ στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο θα αποτελέσουν οι Μόντσου και Ράτσιτς.