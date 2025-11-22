Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε την έκπληξη και επέλεξε τον Τόνι Βιλένα στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ντραγκόφσκι ταλαιπωρείται από ίωση και δεν ταξίδεψε στις Σέρρες, ενώ δεν υπολογίζονται οι ανέτοιμοι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, οι τραυματίες Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Σάντσες και ο τιμωρημένος λόγω καρτών Τζούριτσιτς.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς