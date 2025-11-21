Άστρα

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Τον τελευταίο καιρό κάνετε πως δεν βλέπετε τις ευθύνες σας, με αποτέλεσμα να έχετε παραμελήσει αρκετά πράγματα. Μπας και σώσετε λίγο την κατάσταση, αρχίστε να παίρνετε τηλέφωνο φίλους και να ζητάτε συγγνώμη που δεν ασχοληθήκατε μαζί τους τόσο καιρό. Πρέπει να σκεφτείτε και άλλα πράγματα, εκτός από τα προσωπικά […]