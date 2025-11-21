Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της Παρσκευής και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε τα όσα είπε για κάθε ζώδιο η Βίκυ Παγιατάκη:
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Στο μέιλ σας το τελευταίο διάστημα λαμβάνετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Ίσως γιατί ψήνεται μια νέα προοπτική για την καριέρα σας. Συνεχίστε την ανταλλαγή αλληλογραφίας με ανθρώπους που έχουν δύναμη, ακόμα κι αν πρόκειται όχι για επίσημους σκοπούς αλλά για πιο προσωπικούς. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Το […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο:
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Τον τελευταίο καιρό κάνετε πως δεν βλέπετε τις ευθύνες σας, με αποτέλεσμα να έχετε παραμελήσει αρκετά πράγματα. Μπας και σώσετε λίγο την κατάσταση, αρχίστε να παίρνετε τηλέφωνο φίλους και να ζητάτε συγγνώμη που δεν ασχοληθήκατε μαζί τους τόσο καιρό. Πρέπει να σκεφτείτε και άλλα πράγματα, εκτός από τα προσωπικά […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Αν έχετε βγάλει κάποια χρήματα το τελευταίο διάστημα και θέλετε να κάνετε επενδύσεις, μην τα βάλετε όπου να ’ναι. Δεν είστε για να ρισκάρετε τώρα. Αν δεν πολυκατέχετε τα χρηματιστηριακά, γιατί δεν ζητάτε τα «φώτα» ενός ειδικού που θα σας κατευθύνει πιο σωστά; ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) […]