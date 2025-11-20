Η επιστροφή του Άρη μετά τη διακοπή τον φέρνει αντιμέτωπο με μια δύσκολη αποστολή, η οποία απαιτεί και κρίσιμες αποφάσεις από πλευράς Μανόλο Χιμένεθ.

Τα προβλήματα για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό έχουν περιοριστεί, ωστόσο οι απουσίες των Γαλανόπουλου (λόγω τιμωρίας) και Γιένσεν (τραυματίας) εξακολουθούν να τον προβληματίζουν, καθώς επηρεάζουν τον άξονα της ομάδας και ειδικότερα τη θέση πίσω από τον επιθετικό.

Αυτές οι δύο απώλειες αποτελούν ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται να ρυθμίσει ο Χιμένεθ. Προβλήματα που δημιουργούν συζήτηση γύρω από τα πλάνα του 61χρονου προπονητή για τη διαμόρφωση της επίθεσης, με την προϋπόθεση ότι θα κρατήσει την τετράδα και δεν θα πάει στο 4-2-3-1.

Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή του Μορουτσάν μοιάζει η πιο λογική. Εκτός αν ο Χιμένεθ προτιμήσει εναλλακτικές λύσεις, όπως τους Σίστο, Παναγίδη ή ακόμη και τον Αλφαρέλα για τον ρόλο του «10», με την προϋπόθεση ότι ο Μορόν θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στην άμυνα, η κατάσταση του Μεντίλ δεν επιτρέπει την εύκολη αποκατάσταση της ισορροπίας στην τετράδα, εκτός εάν ο Φρίντεκ πάρει τη θέση του Φαντιγικά. Το μόνο σίγουρο νέο πρόσωπο στα μετόπισθεν είναι ο Φαμπιάνο δίπλα στον Σούντμπεργκ.

Ανοιχτή παραμένει και η μάχη για τις θέσεις στα άκρα της επίθεσης, με τους Πέρεθ και Σίστο να έχουν ένα θεωρητικό προβάδισμα, έως ότου ο Χιμένεθ δείξει κάτι διαφορετικό στις προπονήσεις.