Η Jetson έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην εποχή της ατομικής πτήσης, παρουσιάζοντας τα Jetson Air Games — το πρώτο επίσημο «Grand Prix των αιθέρων». Τέσσερα προσωπικά αεροσκάφη Jetson One, που θυμίζουν ιπτάμενα αυτοκίνητα βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, διαγωνίστηκαν στον ουρανό, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εικόνα του μέλλοντος των μετακινήσεων.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, στο συνέδριο UP.Summit 2025, όπου συγκεντρώθηκαν επενδυτές και ηγετικές μορφές του κλάδου των μεταφορών. Τα Jetson One πέταξαν σε ύψος περίπου έξι μέτρων, περνώντας ανάμεσα από κώνους και επιταχύνοντας πάνω από χορτοτάπητα και διάδρομο, σε ένα θέαμα που θύμιζε εναέρια πίστα αγώνων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Jetson One

Το Jetson One είναι ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL), που συνδυάζει την ευελιξία ενός ελικοπτέρου με την ταχύτητα ενός μικρού αεροπλάνου. Ζυγίζει μόλις 54 κιλά και μπορεί να φτάσει σε ύψος 1.500 ποδιών (457 μέτρων), με ταχύτητα έως 102 χλμ./ώρα και διάρκεια πτήσης περίπου 20 λεπτών.

Αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν απαιτείται ακόμη άδεια χειριστή, η Jetson έχει εξοπλίσει το όχημά της με προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Διαθέτει αυτόματη προσγείωση μέσω ραντάρ, δυνατότητα συνέχισης της πτήσης ακόμη και με απώλεια ενός από τους οκτώ κινητήρες, καθώς και βαλλιστικό αλεξίπτωτο που ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Από το όραμα της NASA στην πραγματικότητα

Η ιδέα των eVTOL δεν είναι καινούργια. Οι ρίζες της εντοπίζονται στο 2009, όταν η NASA παρουσίασε το πρωτότυπο Puffin, σε συνεργασία με το MIT και το Georgia Institute of Technology. Αν και το Puffin δεν προχώρησε σε μαζική παραγωγή, απέδειξε ότι τα ατομικά ηλεκτρικά ιπτάμενα μέσα είναι τεχνικά εφικτά.

Δεκαέξι χρόνια αργότερα, τα Jetson One επιβεβαιώνουν πως το όραμα εκείνο αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στις προσωπικές αερομεταφορές.