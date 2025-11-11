Η ισχυρότερη ηλιακή έκρηξη της χρονιάς καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στέλνοντας ένα κύμα ηλιακής ακτινοβολίας και φορτισμένων σωματιδίων προς τη Γη.

Η έκλαμψη κατηγορίας X5.1, προερχόμενη από την ενεργή περιοχή AR4274, θεωρείται εξαιρετικά ισχυρή και έχει ήδη προκαλέσει ραδιοφωνικό «μπλακ άουτ» πάνω από την Ευρώπη και την Αφρική.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η έκλαμψη κορυφώθηκε στις 10:04 UTC (12:04 ώρα Ελλάδας) και ανήκει στην ισχυρότερη κατηγορία εκλάμψεων που παρατηρούνται στον Ήλιο. Οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις σε δορυφορικές επικοινωνίες, GPS, ραδιοσυχνότητες και αεροπλοΐα μεγάλης διάρκειας.

Η έκλαμψη συνοδεύεται από πιθανή εκτίναξη μάζας του στέμματος (CME) ένα τεράστιο νέφος μαγνητισμένου ηλιακού υλικού που κινείται με ταχύτητα περίπου 4.800 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Εάν το CME κατευθύνεται προς τη Γη, θα μπορούσε να προκαλέσει μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα (κατηγορίας G3) από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Η επιστήμονας διαστήματος Steph Yardley χαρακτήρισε το φαινόμενο «όχι πολύ συνηθισμένο», σημειώνοντας ότι «τα εξαιρετικά ενεργητικά σωματίδια είναι τόσο ισχυρά που μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη και από τη Γη». Όπως ανέφερε, «από το 1942 έχουν καταγραφεί μόλις 75 τέτοια γεγονότα»

Οι αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποίηση G3 Watch, ενώ μια προηγούμενη εκτίναξη μάζας από τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Δευτέρας, πιθανώς εντείνοντας τα φαινόμενα.

Τέλος, η Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), προειδοποιεί ότι τα υψηλής ενέργειας σωματίδια ενδέχεται να προκαλέσουν διακοπές σε δορυφόρους και προβλήματα στις επικοινωνίες υψηλής συχνότητας, ενώ τα πληρώματα πτήσεων σε πολικές διαδρομές μπορεί να εκτεθούν σε ελαφρώς αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας.