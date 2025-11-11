Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι σύντομα θα παρουσιαστούν νέα μέτρα για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η κυβέρνηση ενδέχεται να καταργήσει το όριο των δύο παιδιών για τη χορήγηση επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας. Η σχετική απόφαση αναμένεται να αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί στις 26 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών (IFS), το κόστος της κατάργησης του μέτρου, που σήμερα εμποδίζει τους περισσότερους γονείς να λάβουν επιδόματα για περισσότερα από δύο παιδιά, εκτιμάται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια στερλίνες (4,03 δισ. δολάρια) ετησίως.

Προηγούμενη ανάλυση του IFS είχε δείξει ότι η άρση του περιορισμού θα μπορούσε να βοηθήσει περίπου 500.000 παιδιά να ξεφύγουν από την απόλυτη φτώχεια, ενισχύοντας σημαντικά τις ευάλωτες οικογένειες.

Μιλώντας στην εκπομπή της Λορέιν Κέλι στο ITV, ο Στάρμερ τόνισε την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει σε πολιτικές που θα μειώσουν την παιδική φτώχεια. «Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ για να δείτε ποια είναι τα μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μια ακόμη ένδειξη πιθανής αλλαγής πολιτικής, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε ότι είναι λάθος να τιμωρείται ένα παιδί επειδή γεννήθηκε σε μεγαλύτερη οικογένεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου.

Την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times, η Βρετανίδα ΥΠΟΙΚ ενημέρωσε τον φορέα εποπτείας του προϋπολογισμού ότι μια αύξηση στη φορολογία φυσικών προσώπων περιλαμβάνεται ανάμεσα στα «μεγάλα μέτρα» που σχεδιάζει να ανακοινώσει στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού.