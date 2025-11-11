Ο πρώην διεθνής Ρουμάνος μέσος και νυν προπονητής της Πολι Τιμισοάρα στη Γ΄ κατηγορία, άνοιξε την καρδιά του στο podcast “2 la 1” του GSP, μιλώντας με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες, την κριτική και την πίεση που συνοδεύουν τη δουλειά του προπονητή. Και μέσα από την αφήγησή του, αποκάλυψε τη συμβουλή που του έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μια φράση που – όπως λέει – τον βοήθησε να σταθεί όρθιος και να μη λυγίσει ψυχολογικά.

«Αν δεν την είχα ακούσει τότε, ίσως να είχα πετάξει τον εαυτό μου από το παράθυρο», είπε χαρακτηριστικά ο Άλεξα, θέλοντας να δείξει πόσο καθοριστική υπήρξε εκείνη η στιγμή.

Ο Άλεξα, γνωστός για το πάθος και τον έντονο χαρακτήρα του, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο αμφιλεγόμενων περιστατικών, γεγονός που τον έφερε αντιμέτωπο με έντονη δημόσια κριτική. Ωστόσο, ο ίδιος δείχνει να έχει συμφιλιωθεί με αυτή την πραγματικότητα.

«Δεν κρίνω τους ανθρώπους που ασκούν κριτική. Είναι εύκολο να λες “δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο” ή “δεν ξέρουν”. Έτσι είναι ο αθλητισμός – όλοι νομίζουν ότι είναι καλοί σε αυτό, όλοι έχουν άποψη. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που ο αθλητισμός είναι βασιλιάς: γιατί όλοι θέλουν να συμμετέχουν, να κρίνουν, να νιώθουν μέρος του», είπε χαρακτηριστικά στην συνέντευξη ο Άλεξα.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 2014, όταν ο Άλεξα έκανε τα πρώτα του βήματα ως προπονητής στην ACS Poli Timișoara και αντιμετώπιζε την Petrolul του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο αγώνας τελείωσε με ήττα 0-3, όμως ό,τι ακολούθησε μετά το σφύριγμα της λήξης αποδείχθηκε πολύ πιο σημαντικό από το ίδιο το αποτέλεσμα.

«Μετά το παιχνίδι, ο Ραζβάν – με τον οποίο έχω εξαιρετική σχέση – με πλησίασε και μου είπε κάτι που δεν ξέχασα ποτέ:

“Θα σου δώσω μια συμβουλή: δεν έχει σημασία πώς θέλεις να παίξεις, ποια είναι η φιλοσοφία σου ή πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο. Όλοι οι προπονητές είναι διαφορετικοί, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Εσύ επιλέγεις τον δικό σου δρόμο. Αλλά ένα πράγμα να θυμάσαι: μην διαβάζεις τα σχόλια. Σε αποσταθεροποιούν. Σε ταρακουνούν, είτε έχεις χάσει είτε έχεις κερδίσει.”»

Από τότε αυτές οι κατευθύνσεις από τον 56χρονο πλέον προπονητή του ΠΑΟΚ, όπως παραδέχεται ο Άλεξα, αυτή η φράση έγινε κανόνας ζωής και δουλειάς. «Το μυαλό του προπονητή είναι εύθραυστο. Αν αρχίσεις να ζεις μέσα από την κρίση των άλλων, χάνεις τη δική σου ταυτότητα. Ο Ραζβάν το είχε καταλάβει πολύ νωρίτερα και προσπάθησε να με προφυλάξει από αυτό», είπε, δείχνοντας τον βαθύ σεβασμό που τρέφει για τον Λουτσέσκου.

Κι αν κάτι προκύπτει ξεκάθαρα μέσα από την εξομολόγησή του Νταν Άλεξα είναι πως ο Λουτσέσκου δεν επηρέασε μόνο την καριέρα του Άλεξα ως προπονητή αλλά διαμόρφωσε και τη νοοτροπία του γενικότερα στην ζωή σε ένα επάγγελμα αυτό του προπονητή, όπου είναι ένα περιβάλλον πίεσης, αμφισβήτησης και κριτικής.