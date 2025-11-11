Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και 12 Δεκεμβρίου στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, λόγω τεχνικών εργασιών στο υπόγειο δίκτυο της εν λόγω γραμμής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, το έργο της αντικατάστασης 32 χλμ. σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας περνά στην κύρια φάση της μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 7 Αυγούστου και την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών. Αφορά κυρίως το αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (Σεπόλια-Δάφνη και Μοναστηράκι-Εθνική Άμυνα), είναι προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026.

Οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται από σήμερα Τρίτη στο υπόγειο δίκτυο της Γραμμής 2. Οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και ανά διαστήματα σε διαφορετικά σημεία. Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, στα ίδια σημεία θα πραγματοποιούνται και εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G. Με τον τρόπο αυτό, δυο σημαντικές για το δίκτυο παρεμβάσεις θα εξελίσσονται ταυτόχρονα και γρήγορα, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του Μετρό συνολικά.

Οι εργασίες ξεκινούν από το τμήμα «Δάφνη–Νέος Κόσμος» της Γραμμής 2, στο οποίο θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν από τις 21:40 το βραδύ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν ως τις 12 Δεκεμβρίου.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη–Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό–Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη–Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των τριών σταθμών θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ για το τμήμα Άγιος Δημήτριος–Συγγρού Φιξ, η προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό «Νέο Κόσμο», «Αγ. Ιωάννη» και «Δάφνη». Η Αφετηρία και το Τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.