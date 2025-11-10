Διακοπή… και αγωνιστική κρίση στον Άρη, οι άνθρωποι του οποίου βρίσκονται από χθες σε διαδοχικές επαφές για την αντιμετώπισή της.

Πρώτο βήμα αποτέλεσε η χθεσινή «σύσκεψη κορυφής» μεταξύ Θόδωρου Καρυπίδη, Ρούμπεν Ρέγες και Μανόλο Χιμένεθ στα αποδυτήρια του «Βικελίδης», ενώ οι δύο τελευταίοι συνέχισαν σήμερα το πρωί τη συζήτηση τους στο Ρύσιο, πριν από την προπόνηση.

Οι δύο Ισπανοί είχαν μια εκτενή ανταλλαγή απόψεων, εστιάζοντας κυρίως στην εικόνα της ομάδας και ειδικότερα σε ορισμένους παίκτες-κλειδιά που δεν έχουν αποδώσει σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Μέχρι την περίοδο των μεταγραφών του Ιανουαρίου, ο Άρης καλείται να παρουσιάσει σαφή βελτίωση για να μην εκτροχιάσει εντελώς τη φετινή σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρούμπεν Ρέγες θα εμπλακεί πιο ενεργά, όπως άλλωστε έχει δείξει πως σκοπεύει να κάνει.

Ο Ισπανός αναμένεται να έχει επαφές με τους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της διακοπής, προκειμένου να εκφράσει τους προβληματισμούς του για την απόδοσή τους και να τους ζητήσει περισσότερη υπευθυνότητα και προσπάθεια. Με λίγα λόγια, να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, ώστε η ομάδα να βγει σταδιακά από το αγωνιστικό αδιέξοδο.