Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν είχε να πει πολλά -ούτε θα μπορούσε άλλωστε- μετά το 0-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, το οποίο διεύρυνε το σερί του Άρη δίχως νίκη στις έξι αγωνιστικές.

«Καταρχάς, είναι μία ισοπαλία με την οποία δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δώσαμε τα πάντα, δεν αφήσαμε κανέναν ποδοσφαιριστή έξω που μπορεί να δώσει το 100%. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να τελειώσει αυτό το σερί. Έχουμε και μία ατυχία με τον τραυματισμό του Γένσεν, ενώ ο Γαλανόπουλος δέχεται κόκκινη κάρτα στο 24ο λεπτό. Από αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα.

Εγώ είμαι πάντα στο πλευρό των ποδοσφαιριστών μου. Σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν ανταγωνιστικοί – εκτός από το ματς με τον ΟΦΗ. Δεν μπορώ να απαιτήσω κάτι παραπάνω· δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε»,δήλωσε στην κάμερα της Nόβα ο Ανδαλουσιανός τεχνικός.