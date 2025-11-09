Με καθυστέρηση εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το ισόπαλο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς προηγήθηκε σύσκεψη στα αποδυτήρια του «Κλεάνθης Βικελίδης». Εκεί, ο Ισπανός τεχνικός είχε εκτενή συζήτηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Ρούμπεν Ρέγες, σε μια προσπάθεια να αναλυθεί η νέα απογοητευτική εμφάνιση και η απώλεια ακόμη δύο βαθμών.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα αίτια της αγωνιστικής καθίζησης, με τον Ρέγες να καταθέτει τη δική του άποψη για τη συνολική εικόνα της ομάδας και τον Χιμένεθ να υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ρόστερ. Ο Ισπανός προπονητής φέρεται να ζήτησε την απόκτηση τεσσάρων παικτών, θεωρώντας ότι η ομάδα χρειάζεται ποιοτικές προσθήκες και συγκεκριμένα τέσσερις στον αριθμό για να αλλάξει επίπεδο και να διορθώσει τις αδυναμίες που έχουν γίνει πλέον εμφανείς.

Ο Χιμένεθ επιβεβαίωσε εμμέσως τις προθέσεις του και στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας πως ο Άρης χρειάζεται λύσεις για να βελτιωθεί αγωνιστικά. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές Νοεμβρίου, οι «κιτρινόμαυροι» φαίνεται πως κινούνται ήδη σε τροχιά μεταγραφικής αναζήτησης ενόψει Ιανουαρίου.