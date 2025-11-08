Τρόμο βίωσε ο διαιτητής Γ’ Εθνικής, Αλέξανδρος Τσαμούρης. Ο ρέφερι κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές μέσω τηλεφωνικής κλήσης από συγκεκριμένο αριθμό. Οι φράσεις είχαν ύφος εκφοβισμού, του τύπου «πρόσεξε πολύ, αλλιώς…». Ο Τσαμούρης φοβήθηκε για την προσωπική του ασφάλεια. Γι’ αυτό δήλωσε κώλυμα για το ντέρμπι Πύργος–Ζάκυνθος την Κυριακή 9/11. Η ΚΕΔ τον αντικατέστησε με τον Σιντόρη από τη Θεσπρωτία.

Ο διαιτητής ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και την ΚΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζει επίσημη καταγγελία για το περιστατικό. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι απειλές συνδέονται με τον ορισμό του στον αγώνα.

Η ΚΕΔ πήρε το θέμα πολύ σοβαρά. Αποδέχθηκε το αίτημα του Τσαμούρη και προχώρησε σε αλλαγή. Στο ματς θα υπάρχει και τέταρτος διαιτητής, ο Παπαγεωργόπουλος (ΕΠΣ Αργολίδας). Θα είναι το μοναδικό παιχνίδι της κατηγορίας με τέταρτο ρέφερι. Η υπόθεση θα έχει φυσικά συνέχεια. Η αστυνομία ξεκινά έρευνα για να εντοπίσει τον αποστολέα των απειλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ισχύει ότι ο διαιτητής έλαβε φάκελο με σφαίρες.

Σε ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν προχώρησε και η ΕΠΟ:

«Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, απειλών και πρακτικών που παραπέμπουν σε λογικές υποκόσμου.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν πουθενά θέση και οι Αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από τις απειλές που οδήγησαν τον διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμουρη να δηλώσει κώλυμα στον αγώνα Γ Εθνικής Πύργος – Ζάκυνθος.

Η ΚΕΔ και η Ομοσπονδία εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους προς τον κ. Τσαμούρη, δίπλα στον οποίο θα βρίσκονται για ό,τι χρειαστεί».