Σε νέα εποχή ετοιμάζεται να εισέλθει η διαδικασία πρόκρισης των εθνικών ομάδων της Ευρώπης στις τελικές φάσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν επιβεβαίωσε την πρόθεση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας να αλλάξει το format, δίνοντας μάλιστα προθεσμία έξι μηνών για τον καθορισμό και την ανακοίνωση των νέων μοντέλων.

Ο Σλοβένος παράγοντας άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ώστε να υπάρξει μια ισορροπία και να μην αποκλειστούν οι αδύναμες ομάδες από τις μεγάλες γιορτές του ποδοσφαίρου.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Football Business Forum στο Μιλάνο, ο Τσέφεριν τόνισε πως δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. «Αλλά, από τη μία, έχει νόημα να έχουμε ένα αποτέλεσμα 10-0; Από την άλλη, έχει νόημα οι μικρές και οι μεσαίες ομάδες που πρέπει να παίξουν με τις μεγάλες να μην προκρίνονται ποτέ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα;», αναρωτήθηκε.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως η UEFA συγκλίνει προς την επιλογή του ελβετικού συστήματος που εφαρμόζεται από πέρυσι στις τρεις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Από τη στιγμή που ο Τσέφεριν δεν θέλει να κλείσει την πόρτα στους μικρομεσαίους, το πιθανότερο είναι εργαλειοποιηθεί ακόμα περισσότερο το Nations League μέσω του οποίου οι πιο αδύναμοι θα έχουν πρόσβαση στα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού ή να διαχωρίσει τους ισχυρούς από τους αδύναμους, προσφέροντας στους τελευταίους συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων πρόκρισης.

«Αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να το συντονίσουμε αυτό, θα ήταν καλό… αν ρωτούσατε [μια μικρότερη ομάδα] αν θα προτιμούσε να παίξει εναντίον της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας στα προκριματικά ή αν θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να τους αντιμετωπίσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα; Η δεύτερη επιλογή είναι καλύτερη. Αλλά ακόμα το συζητάμε αυτό», πρόσθεσε ο Τσέφεριν.

Αυτή τη στιγμή η UEFA χρησιμοποιεί το γνώριμο format των ομίλων, ενώ μέσω του Nations League αφήνει πόρτα ανοιχτή (και) για τις χαμηλότερου βεληνεκούς ομάδες. Στην πρώτη περίπτωση είδαμε σκορ 10-0 στο παιχνίδι της Αυστρίας με το Σαν Μαρίνο, αποτέλεσμα που υπογραμμίζει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων κάτι το οποίο μάλλον απεχθάνεται ο ισχυρός άνδρας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Φυσικά οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο format και θα τεθεί σε εφαρμογή για την πρόκριση στο Euro 2028 θα επηρεάσει και την εθνική μας ομάδα.