Αρης-Αστέρας Τρίπολης ή αλλιώς Μανόλο Χιμένεθ εναντίον Κρις Κόουλμαν.

Δύο ομάδες με διαφορετικό προσανατολισμό θα ανταμώσουν μεθαύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ανάγκη για τους βαθμούς όμως είναι ίδια, με τον Αρη να κυνηγάει την τετράδα και τον Αστέρα να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Είναι η πρώτη φορά που Χιμένεθ και Κόουλμαν θα βρεθούν αντιμέτωποι στην Ελλάδα. Δεν θα είναι όμως η πρώτη φορά που θα παίξουν ως αντίπαλοι.

Οι δύο προπονητές γνωρίζονται από την περσινή κοινή παρουσία τους στον Κύπρο και τον Ανδαλουσιανό να έχει το πάνω χέρι μετά το 4-0 του ΑΠΟΕΛ επί της ΑΕ Λεμεσού στην οποία ήταν ο νυν προπονητής των Αρκάδων.

Μένει να φανεί εάν την Κυριακή θα συνεχιστεί το σερί του Χιμένεθ ή όχι…

Συνολικά ο Ισπανός έχει τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα από τον Αστέρα, όλα ως προπονητής της ΑΕΚ καισε διαφορετικές θητείες.