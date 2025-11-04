Ο Άρης δεν θα έχει να θυμάται πολλά από την αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου με τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που έφυγε με άδεια χέρια από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ένα από τα λίγα πράγματα που κρατάει η ομάδα και κυρίως ο Μανόλο Χιμένεθ είναι η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ στην αγωνιστική δράση μετά από δύο μήνες και τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο στις 30 Αυγούστου.

Ένας παίκτης που ήρθε το περασμένο καλοκαίρι για να αναβαθμίσει τα εξτρέμ της ομάδας, αλλά στάθηκε άτυχος τόσο με τον τραυματισμό στο γόνατο όσο και με τον σκύλο που τον δάγκωσε στα γεννητικά όργανα τον περασμένο Ιούλιο.

Πλέον ο Πέρεθ ελπίζει σε ένα… fresh start και στο ίδιο ποντάρει ο Χιμένεθ ώστε να έχει μία ποιοτική επιλογή στη… πολύπαθη γραμμή κρούσης του, αφού ο Άρης αδυνατεί να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα.

Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ο Πέρεθ αποτελεί την πρώτη «μεταγραφή» του Χιμένεθ. Ένας παίκτης τον οποίο έχει για πρώτη φορά διαθέσιμο από τη στιγμή που ήρθε στον Άρη, ικανό να αλλάξει τις ισορροπίες στα άκρα της επίθεσης και να προσφέρει τόσο δημιουργικά όσο και στο σκοράρισμα από τα «φτερά».

Τα λίγα λεπτά στο «Καραϊσκάκης» μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα στον Πέρεθ και ψυχολογικά -δεν πέρασε και λίγα- με τις επόμενες προπονήσεις να κρίνουν την παρουσία του ή όχι στα βασικά πλάνα του προπονητή για τη σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (09/11) με τον Αστέρα Τρίπολης.