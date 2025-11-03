Ο Άρης θα παραμείνει για λίγο ακόμα επηρεασμένος από την ήττα του απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», πριν στραφεί στην προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Το αποτέλεσμα του περασμένου Σαββάτου άφησε πικρή γεύση στους Θεσσαλονικείς, καθώς ένιωσαν ότι έχασαν μια σημαντική ευκαιρία να φύγουν τουλάχιστον με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» αξιοποίησαν στο έπακρο τις ευκαιρίες τους, την ώρα που οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να μετατρέψουν σε γκολ τις καλές στιγμές που δημιούργησαν, παρότι οι αριθμοί δείχνουν ότι ήταν πιο απειλητικοί συνολικά.

Ενδεικτικά, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το ματς με 0,85 xGoals, την ώρα που ο Άρης κατέγραψε 1,81! Ένα στατιστικό που αποτυπώνει ξεκάθαρα την ποιότητα των τελικών προσπαθειών των παικτών του Άρη σε σχέση με εκείνες της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέλος όμως, μέτρησε η οθσία…

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» είχαν μόλις 0,09 xGoals, αλλά στο δεύτερο μέρος ανέβασαν θεαματικά την απόδοσή τους, δημιουργώντας περισσότερες και πιο ουσιαστικές φάσεις.

Το 1,81 xGoals αποτελεί το υψηλότερο νούμερο του Άρη από τότε που ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ, αν και σημειώθηκε σε ένα ματς με ανοιχτό ρυθμό και με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται με δέκα παίκτες για περίπου 20 λεπτά.

Παρόλα αυτά, σε συνδυασμό με τη δυναμική εμφάνιση της ομάδας στο ντέρμπι, ο Ισπανός τεχνικός σκοπεύει να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν, ώστε να «χτίσει» πάνω τους και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επιθετική λειτουργία του Άρη. Μια επίθεση που θα χρειαστεί να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες, στο επόμενο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή (09/11).