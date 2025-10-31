Ο Άρης αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Αθήνα, ολοκληρώνοντας νωρίτερα το μεσημέρι την προετοιμασία του για το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ένα παιχνίδι στο οποίο ο βαθμός δυσκολίας είναι δεδομένος και αυξάνεται μέσα από τους αρκετούς τραυματισμούς τους οποίους καλείται να διαχειριστεί ο Μανόλο Χιμένεθ τα τελευταία 24ωρα.

Φαμπιάνο, Διούδης, Μεντίλ, Φρίντεκ, Μισεουί, Δώνης και Ντούντου είναι τα… φρέσκα προβλήματα, μαζί με τις γνωστές απουσίες των Καντεβέρε και Βοριαζίδη. Δεν πρόκειται, βέβαια, αποκλειστικά για ενδεκαδάτες απουσίες αφού μόνο οι πρώτοι τρεις εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Ο 61χρονος τεχνικός, όμως, έχει ζητήματα όσον αφορά τον καταρτισμό της ενδεκάδας αλλά και της διαχείρισης του ματς κατά τη διάρκειά του.

Το πρόβλημα στις πλευρές και οι δύο δρόμοι

Ουσιαστικά, το ζήτημα για τον Χιμένεθ είναι στις πτέρυγες. Δεν έχει αριστερό μπακ και στερείται βασικών επιλογών στα άκρα της επίθεσης.

Τα πρόσωπα δεν είναι το μοναδικό ερωτηματικό, αφού υπάρχει και εκείνο της διάταξης, Αν, δηλαδή, θα διατηρήσει το 4-2-3-1 ή ή αν θα στραφεί στο 3-5-2 το οποίο… παρουσιάστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας με τον Λεβαδειακό. Το τελευταίο δούλεψε αρκετά καλά αμυντικά και… μπλόκαρε μία φύσει επιθετική ομάδα όπως οι Βοιωτοί. Από την άλλη όμως ο Άρης είχε τα γνωστά του προβλήματα επιθετικά, τα οποία καλείται να λύσει εάν θέλει να φύγει με αποτέλεσμα από το «Γεώργιος Καραϊασκάκης».

H τετράδα προσφέρει ισορροπία για να αντιμετωπιστούν οι καλές πλευρές του Ολυμπιακού με δύο παίκτες και τις διαγώνιες καλύψεις από το κέντρο. Η τριάδα… καμουφλάρει τις ελλείψεις που έχει ο Χιμένεθ στις πτέρυγες και ενισχύει σημαντικά τον άξονα αλλά θα δώσει παραπάνω δουλειά στους φουλ μπακ στους πλάγιους διαδρόμους.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο προπονητής του Άρη θα προσπαθήσει να διαφυλάξει πρώτα το μηδέν και μετά να «χτυπήσει» στις αδυναμίες του Ολυμπιακού μέσω του πρέσινγκ και της αξιοποίησης των χώρων που δεδομένα θα αφήσουν οι «ερυθρόλευκοι»