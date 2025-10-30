Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες με σειρά χωρών για τη δημιουργία διεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στη μεταπολεμική Γάζα, με στόχο τη σταθεροποίηση της περιοχής, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Axios. Το σχέδιο, που φέρει τη σφραγίδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο ρόλος της ISF και οι προκλήσεις

Η νέα Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilization Force – ISF) θα έχει ως βασικό σκοπό την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και την αποτροπή λαθρεμπορίου όπλων.

Το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει ότι η ανάπτυξη της ISF θα αποτελέσει προϋπόθεση για την περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από το 50% της Γάζας που εξακολουθεί να ελέγχει.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει αναλάβει τη σύνταξη του σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει και τη σύσταση νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, υπό την εκπαίδευση και εποπτεία των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας.

«Αν δεν υπάρξει μια αξιόπιστη μορφή ασφάλειας και διακυβέρνησης στη Γάζα που να έχει την αποδοχή του Ισραήλ, θα παγιδευτούμε σε έναν φαύλο κύκλο βίας», προειδοποίησε πηγή που συμμετέχει στη διαδικασία.

Συμμετοχές και επιφυλάξεις

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν εκφράσει πρόθεση να συνεισφέρουν στρατεύματα. Άλλες, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικές λόγω της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν πως η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει με προσοχή:«Είναι προτιμότερο να κινηθούμε αργά και σωστά, γιατί δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Η στάση του Ισραήλ και ο ρόλος της Τουρκίας

Η πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στην ISF προκαλεί έντονη αντίδραση στο Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον, ωστόσο, θεωρεί την Άγκυρα μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο κρίσιμη για την πειθώ της Χαμάς.

«Οι Τούρκοι βοήθησαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα και οι επιθέσεις του Νετανιάχου εναντίον της Άγκυρας υπήρξαν εξαιρετικά αντιπαραγωγικές», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία ότι η δύναμη δεν θα έχει νομιμοποίηση από τον τοπικό πληθυσμό, υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των στρατευμάτων αλλά η αποδοχή τους από τους Παλαιστίνιους.

«Αν η ISF γίνει αντιληπτή ως δύναμη κατοχής, η αποστολή θα αποτύχει. Αν όμως υπάρξει συναίνεση, οι συνθήκες αλλάζουν», σημείωσε πηγή που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις.

Στο διπλωματικό παρασκήνιο, οι ΗΠΑ επεξεργάζονται σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που θα προσφέρει πολιτική και νομική κάλυψη στην ISF, χωρίς ωστόσο να τη μετατρέπει σε ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ ώστε ο έλεγχος να παραμείνει στην Ουάσιγκτον.

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες, διπλωμάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία ίσως αποτελέσει τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο από τον φαύλο κύκλο βίας στη Γάζα.

«Όποιος γνωρίζει την ιστορία αυτής της σύγκρουσης δεν μπορεί να πιστεύει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μεγάλες. Αλλά κανείς δεν θέλει να βρεθεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ», σχολίασε πηγή που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις.

Τέλος, κομβικό σημείο για την επιτυχία του σχεδίου παραμένει η συγκατάθεση της Χαμάς.