Ο Άρης ετοιμάζεται σε λίγες ώρες για ένα παιχνίδι must win στο Κύπελλο, αναζητώντας και σκορ κόντρα στο Αιγάλεω ώστε να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες του στο Κύπελλο.

Μία περίοδος στην οποία ο Ανδαλουσιανός κοντεύει να κλείσει δύο μήνες στον κιτρινόμαυρο πάγκο και με δύο διαφορετικές εικόνες όπως εξελίσσεται μέχρι στιγμής η θητεία του.

Με την άφιξή του ξεκίνησε μια διαδικασία «συμμάζεματος», δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας. Και σε αυτόν τον τομέα πέτυχε πρόοδο, παρά τα «φθηνά» γκολ που η ομάδα εξακολουθεί να χαρίζει στους αντιπάλους της.

Ο 61χρονος τεχνικός κατάφερε, παρά τις αρκετές απουσίες, να βρει σταθερές, στηριζόμενος στο 4-2-3-1 και σε ποδοσφαιριστές που εξυπηρέτησαν προσωρινά το βασικό του πλάνο. Η βελτίωση δεν ήταν εντυπωσιακή. Τα αποτελέσματα όμως έρχονταν, με την άμυνα να «στρώνει» και την επιθετική έκρηξη απέναντι στον Πανσερραϊκό, φαινόταν πως η ομάδα έμπαινε σε τροχιά προόδου.

Μετά τον ΟΦΗ… το πήρε αλλιώς

Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ αποτέλεσε σημείο καμπής. Στην Τρίπολη, ο Άρης παρουσίασε εικόνα πλήρους απογοήτευσης. Η εμφάνιση αυτή τον ταρακούνησε, και ίσως αποτέλεσε το ερέθισμα για την διαχείρισή του μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου.

στα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν, ο Ανδαλουσιανός έδειξε ένα πιο… ριζοσπαστικό πρόσωπο. Η τολμηρή –και δικαιωμένη– απόφασή του να αφήσει εκτός ενδεκάδας τον Λορέν Μορόν ήταν μόνο η αρχή. Η αλλαγή σχηματισμών αποτέλεσε το μεγάλο δείγμα της διαφορετικής του προσέγγισης: από το 4-4-2 σε ρόμβο, μέχρι το 3-5-2 που εφάρμοσε για μεγάλο διάστημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Μία επίθεση που… φωνάζει για βελτίωση

Το σημερινό ματς με το Αιγάλεω είναι από εκείνα που ο Άρης οφείλει απλώς να «καθαρίζει». Το πραγματικό στοίχημα, όμως, βρίσκεται στην επόμενη μέρα για την ομάδα και τον προπονητή της. Πρέπει να αφήσει πίσω τα αρνητικά αποτελέσματα και να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο βελτίωσης. Το αμυντικό «συμμάζεμα» είναι γεγονός, αλλά δεν αρκεί πλέον.

Η επόμενη αποστολή του Χιμένεθ είναι η επίθεση, η οποία προβληματίζει από την εποχή του Μαρίνου Ουζουνίδη. Ο Άρης σκοράρει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, όμως το κάνει με κόπο και περιορισμένη παραγωγή φάσεων. Όσο δεν σταθεροποιείται ένα ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης ή μια πιο ομαλή κυκλοφορία στο αντίπαλο μισό, η δυσκολία αυτή θα παραμένει.

Οι επιλογές αυξάνονται και ο Ισπανός τεχνικός περιμένει την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος για να δουλέψει με όλους τους παίκτες (πλην Καντεβέρε) και να παρουσιάσει έναν ακόμα πιο βελτιωμένο Άρη.