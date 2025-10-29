Αποστολή εξετελέσθη για τον Άρη στην Καρδίτσα, όπου επικράτησε του Αιγάλεω με 3-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν νίκη-πρόκριση και με τα τρία γκολ ενίσχυσαν τις πιθανότητές τους για να περάσουν στην επόμενη φάση μέσα της πρώτης 4άδας.

Ο Ρόουζ άνοιξε το σκορ στο 29′. Ο Φοφανά απάντησε για το Αιγάλεων στο 54′ αλλά τα γκολ των Σούντμπεργκ (59′) και Μορόν (90’+4′) «καθάρισαν» τους τρεις βαθμούς για τους Θεσσαλονικείς, φτάνοντας τους εννέα στη διοργάνωση.

Το ματς

Για ακόμη ένα παιχνίδι Κυπέλλου, ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, δίνοντας ευκαιρίες σε επτά νέα πρόσωπα. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Αθανασιάδης, με τους Φαντιγκά και Μεντίλ να καλύπτουν τα άκρα της άμυνας και το δίδυμο Σούντμπεργκ–Ρόουζ στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Γένσεν και Παναγίδης, με τον Μορουτσάν λίγο πιο μπροστά να κινεί τα νήματα. Στις πτέρυγες οι Γιαννιώτας και Σίστο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης τοποθετήθηκε ο Μορόν.

Στην απέναντι πλευρά, το Αιγάλεω παρέταξε τον Κυρίτση στο τέρμα, με Τάμπα και Πιετρή στα άκρα της άμυνας και τους Απαλοδήμα–Ενζουανγκό στο κέντρο της. Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν οι Βαρκάς και Καράμπας, με τον Τσιλιγγίρη σε πιο ελεύθερο, επιτελικό ρόλο. Φοφανά και Γιαννίκος κινήθηκαν στα άκρα, ενώ ο Κουιρουκίδης αποτέλεσε την αιχμή της επίθεσης.

Από τα πρώτα λεπτά, ο Άρης έδειξε ποιος είναι το αφεντικό στο γήπεδο. Η διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μονόλογο για τους «κιτρινόμαυρους», που πίεσαν ψηλά και έψαχναν το γρήγορο γκολ. Ο Σίστο απείλησε πρώτος στο 14’ με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 24’ ο Φαντιγκά βρέθηκε σε θέση βολής αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Η ομάδα του Χιμένεθ ανέβασε στροφές μετά το 20λεπτο και στο 26’ πίστεψε πως άνοιξε το σκορ, όταν ο Μορόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά μετά από φάουλ του Μορουτσάν — όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Η λύση ήρθε λίγο αργότερα, στο 29’, όταν ο Ρόουζ νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μορουτσάν και έγραψε το 0-1, αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης… ξέχασε να μπει και το Αιγάλεω το εκμεταλλεύτηκε, με τον Φοφανά να ισοφαρίζει με ατομική προσπάθεια. Μάλιστα οι τυπικά γηπεδούχοι δύο λεπτά αργότερα παρολίγο να κάνουν την ανατροπή με διπλό δοκάρι των Τακεσιάν και Γιαννίκου.

Ευτυχώς η καρδιά του Αρη επανήλθε στη θέση της στο 59′ με το γκολ του Σούτνμπεργκ από κόρνερ του Μόντσου. Στις καθυστερήσεις, ο Μορόν διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Οι συνθέσεις:

ΑΙΓΑΛΕΩ (Κωνσταντίνος Βελιτζέλος): Κυρίτσης – Ταμπάς, Απαλοδήμας, Ενζουανγκό, Πιετρής (68′ Μουστάκας)- Βάρκας (46′ Αθανασακόπουλος), Καράμπας – Φοφανά, Τσιλιγγίρης (46′ Τακεσιάν), Γιαννικός (65′ Τσέγκρα) – Κουιρουκίδης (62′ Κωστέας)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Φαντιγικά (46′ Μόντσου), Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Μεντίλ (8′ Τεχέρο) – Γένσεν, Παναγίδης – Γιαννιώτας (90’+1 Χαρούπας), Μορουτσάν (58′ Δώνης), Σίστο – Μορόν.