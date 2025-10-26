Το δοκίμασε… και το εφαρμόζει τελικά ο Μανόλο Χιμένεθ, παρατάσσοντας τον ΑΡΗ για πρώτη φορά με τριάδα στην άμυνα φέτος.

Ο Ανδαλουσιανός αλλάζει αρκετά για το εκτός έδρας ματς κόντρα στον Λεβαδειακό, με τους Ρόουζ, Σούντμπεργκ και Άλβαρο μπροστά από τον Σιούδη. Γένσεν και Τεχέρο οι δύο φουλ μπακ. Γαλανόπουλος, Μόντσου και Ράτσιτς στον άξονα. Ο Μορόν επιστρέφει στην ενδεκάδα και μαζί με τον Αλφαρελά θα είναι το δίδυμο της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του ΑΡΗ: Διούδης – Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Άλβαρο – Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος- Αλφαρελά, Μορόν

Μόνο μία αλλαγή, από την άλλη, για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Μπάλτσι αντί του Τσιμπόλα στη μεσαία γραμμή.

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος – Μπάλτσι, Τσοκάι – Παλάσιος, Κωστή, Συμελίδης – Πεντρόσο