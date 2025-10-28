Ο Άρης βρίσκεται στο δρόμο για την Καρδίτσα, όπου αύριο (29/10) θα αντιμετωπίσει το Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και ταξίδεψαν για τη θεσσαλική πόλη με αρκετά προβλήματα.

Αρχικά, ο Κάρλες Πέρεθ δεν πρόλαβε -όπως αναμενόταν- να είναι έτοιμος και έτσι θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα για να τεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ, έχοντας επανέλθει από χθες σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Καντεβέρε, Διούδης, Ντούντου, ενώ προληπτικά έμειναν εκτός οι Γαλανόπουλος και Μισεουί λόγω ενοχλήσεων.

Στον αντίποδα, επέστρεψε ο Μιχάλης Παναγίδης που αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού αύριο.

Η αποστολή του Άρη: Majkic, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Sisto, Morutan, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Δώνης, Παναγίδης, Χαρούπας.