Ο Άρης έφυγε νικητής από την Καρδίτσα αλλά… κουβαλάει και προβλήματα με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Χάμζα Μεντίλ αποχώρησε μόλις στο 8ο λεπτό του αγώνα με το Αιγάλεω, αφού μπλόκαρε το γόνατό του και δεν μπορούσε να το λυγίσει. Οι εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί αύριο (30/10) θα δείξουν περισσότερα, ωστόσο είναι δεδομένη η απουσία του από το ντέρμπι του Σαββάτου (01/11) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Την ίδια στιγμή, πρόβλημα προέκυψε και με τον Δώνη. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο ματς και λίγο πριν το φινάλε αισθάνθηκε ενοχλήσεις, με τους ανθρώπους του Άρη να φοβούνται για θλάση. Μία κατάσταση που τον καθιστά αμφίβολο για το ματς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Να θυμίσουμε ότι ήδη ερωτηματικά για το επερχόμενο ματς είναι οι Διούδης, Φαμπιάνο, Φρίντεκ. Μία πολύ δύσκολη σύνθηκη την οποία θα κληθεί να διαχειριστεί ο Μανόλο Χιμένεθ από αύριο, με την έναρξη της προετοιμασίας για το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής.