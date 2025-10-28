Ο Άρης έχει την ευκαιρία αύριο (29/10) κόντρα στο Αιγάλεω για μία νίκη… φάρμακο, μένοντας μακριά από τις νίκες για πάνω από έναν μήνα.

Η τελευταία νίκη της ομάδας ήταν πάλι για το Κύπελλο και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου κόντρα στο Μαρκό με 1-0. Μία νίκη αύριο δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά το αρνητικό σερί το πρωτάθλημα, θα φέρει όμως τους Θεσσαλονικείς ένα βήμα πιο κοντά στην απευθείας πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Μία νίκη που ιδανικά για τον ΑΡΗ πρέπει να συνδυαστεί και με αρκετά γκολ.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μόλις δύο γκολ στη League Phase και χρειάζονται γκολ ώστε να έχουν πλεονέκτημα σε τυχόν ισοβαθμίες σχετικά με τις ομάδες που θα προκριθούν μέσω των τεσσάρων πρώτων θέσεων της League Phase.

O Mανόλο Χιμένεθ ετοιμάζει εκτενές ροτέισον αλλά γνωρίζει αυτό το δεδομένο και για αυτό σκοπεύει να αξιοποιήσει για αρκετό χρόνο παίκτες όπως ο Λορέν Μορόν, που δεν αποκλείεται να πάρει αύριο φανέλα βασικού. Σε ένα ματς που ίσως τον βοηθήσει να… ξεμπουκώσει και να πλησιάσει παραπάνω τον καλό του εαυτό, δείχνοντας κάποια δείγματα στην αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής με τον Λεβαδειακό.