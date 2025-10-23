Η Μπολόνια αντιμετωπίζει την Στεάουα στο Βουκουρέστι για την τρίτη αγωνιστική του Europa League.

Η Κυπελλούχος Ιταλίας, προηγείται ήδη με 2-0 στο ημίχρονο, χάρις σε δύο γρήγορα γκολ που πέτυχε, στο 9′ και στο 12′.

Στο δεύτερο τέρμα των Ιταλών μάλιστα, είχε συμμετοχή ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος σούταρε λίγο έξω απ’ τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό της Στεάουα, ο τερματοφύλακας των Ρουμάνων απέκρουσε και στη συνέχεια της φάσης, ο Νταλίνγκα την έστειλε στα δίχτυα για το 2-0 υπέρ του ιταλικού συλλόγου.

Δείτε παρακάτω την φάση:

🚨GOAL: Thijs Dallinga 12′ Europa League | 🏆 FCSB 0-2 Bolognapic.twitter.com/3h57IxH9X6 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 23, 2025