Υπάρχουν κάποια πράγματα στον Άρη τα οποία δεν αλλάζουν ποτέ ή σχεδόν ποτέ την τελευταία τριετία. Και ένα από αυτά είναι ο Λορέν Μορόν

Από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι και σήμερα, ο Ανδαλουσιανός επιθετικός έχει αγωνιστείσε 88 ματς με τους «κιτρινόμαυρους» και έχει περάσει αλλαγή σε μόλις 11 (!) από αυτά. Η τελευταία ήταν την περασμένη Κυριακή στο ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Ηταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που ο Ισπανός άσσος έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας για άλλους λόγους πέραν από εκείνους του ροτέισον, όπως έγινε στα δύο ματς Κυπέλλου με Παναιτωλικό και Μαρκό.

Μία απόφαση την οποία ο Μανόλο Χιμένεθ επεξεργαζόταν όλη την προηγούμενη εβδομάδα και με το υπόβαρθό της να μην περιορίζεται μονάχα στο προφανές. Δηλαδή στο κακό ξεκίνημα του Μορόν στο πρωτάθλημα, έχοντας πλέον 1 γκολ σε 7 αγώνες.

Ο 61χρονος τεχνικός επέλεξε τον Καντεβέρε για να πάρει περισσότερα τρεξίματα και πρέσινγκ στην πρώτη γραμμή άμυνας, ώστε να δυσκολέψει την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού, γνωρίζοντας βέβεια από πριν ότι ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε μπορούσε να παίξει μόνο για ένα ημίχρονο.

Στη…ζυγαριά, ο Καντεβέρε ήταν πιο αποδοτικός με 2 τελικές, μία μεγάλη ευκαιρία και πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι της ομάδας. Αντιθέτως, ο Μορόν δεν κατέγραψε ούτε τελική στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ηταν μία απόφαση… μήνυμα του Χιμένεθ προς τον συμπατριώτή του. Οτι, δηλαδή, δεν είναι δεδομένη η παρουσία του στην ενδεκάδα και ότι θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο για να επανέλθει στα γνωστά του στάνταρ.

Το μήνυμα… παραδόθηκε. Μένει να φανει στα επόμενα ματς εάν ο Μορόν το «διάβασε»…