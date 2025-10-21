Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Νικόλα Νταμπάνοβιτς από το Μαυροβούνιο.

Πρόκειται για έναν έμπειρο διαιτητή της πρώτης κατηγορίας της UEFA, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του, Βλάνταν Τοντόροβιτς και Σρτζάν Γιοβάνοβιτς. Την τετράδα των Μαυροβούνιων συμπληρώνει ο Μίλος Μπόσκοβιτς ως τέταρτος διαιτητής.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, εστιάζεται στην ομάδα του VAR, η οποία θα έχει… ιταλική «σφραγίδα». Στο δωμάτιο του βίντεο θα βρίσκεται ο Ιταλός Μίκαελ Φάμπρι, με βοηθό του (AVAR) τον επίσης Ιταλό, Φεντερίκο Λα Πένα.

Ο Νταμπάνοβιτς είναι ένας διαιτητής που έχει βρεθεί ξανά στον δρόμο ελληνικών ομάδων στο παρελθόν και η παρουσία του, μαζί με την κρίσιμη παρέμβαση του VAR από τους έμπειρους Ιταλούς, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης ενόψει της σπουδαίας ευρωπαϊκής μάχης του Δικεφάλου του Βορρά επί γαλλικού εδάφους.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τον ΠΑΟΚ ο Νταμπάνοβιτς έχει σφυρίξει μόλις ένα ματς στο παρελθόν, την πρεμιέρα των πλέι οφ με την ΑΕΚ την σεζόν 20-21 όταν οι «ασπρόμαυροι» είχαν κερδίσει με 3-1.