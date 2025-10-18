Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει αφήσει ήδη πίσω του τον λεγόμενο «μήνα του μέλιτος» στον Αρη. Εκείνη την περίοδο που όλα κυλούν καλά μέχρι το συμβάν που θα… φρενάρει την ευφορία η οποία υπάρχει στο ξεκίνημα μίας «σχέσης».

Για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό, αυτό έγινε στην Τρίπολη με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Εκεί όπου μία βαριά ήττα (3-0) συνδυάστηκε με την χειρότερη εικόνα του Άρη επί εποχής Χιμένεθ. Ένα κακό απόγευμα, το οποίο όμως δεν είναι αρκετό για να αναιρέσει όσα πρόλαβε να αλλάξει ο 61χρονος τεχνικός μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Εν αρχή ην το συμμάζεμα

Ο Χιμένεθ ανέλαβε σε μία δύσκολη περίοδο… Πήρε τα «ηνία» μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό και πριν από ένα 15νθήμερο με πέντε ματς για πρωτάθλημα και Κύπελλο. Δηλαδή ένα παιχνίδι ανα τρεις μέρες. Ένα πολύ…βίαιο ξεκίνημα, το οποίο σήμαινε ότι δεν υπήρχε η πολυτέλεια του χρόνου για πολλές παρεμβάσεις παρά μόνο για συμμάζεμα.

Τα προβλήματα ήταν πολλά και ο Χιμένεθ ξεκίνησε από την…σπεσιαλιτέ του,δηλαδή την άμυνα. Κόντρα σε Βόλο και Παναιτωλικό ο Άρης είχε δεχθεί 22 (!) τελικές και στην πρεμιέρα του Ισπανού ο Ατρόμητος απείλησε μόλις τέσσερις φορές, βάζοντας ένα γκολ που ήταν περισσότερο αποτέλεσμα κακής στιγμής. Σε πέντε ματς ο Άρης δέχθηκε μόλις δύο γκολ, περιορίζοντας κατά πολύ την παραγωγικότητα των αντιπάλων του μέσα από μία πιο compact παρουσία μεσοαμυντικά και περιορίζοντας τα ρίσκα που έπαιρνε μέσα από το constant pressing που εφάρμοζε ο Ουζουνίδης.

Βρίσκοντας σταθερές στην ενδεκάδα και με «όπλο» την τριάδα Μόντσου-Ράτσιτς-Γαλανόπουλος στα χαφ, ο Χιμένεθ «έσφιξε» τον Άρη και έφερε διαδοχικές νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Μάλιστα μέσω του τελευταίου μεγάλωσε το ροτέισον και πολύ γρήγορα είχε χρησιμοποιήσει τα 2/3 του ρόστερ, το οποίο δεν είχε χρόνο να το αξιολογήσει νωρίτερα και έτσι το έκανε -και το κάνει ακόμα- μέσα από τη διαδικασία των αγώνων.

Δίπλα στη βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας μπαίνει και η διάρκεια που απέκτησε η ομάδα στα παιχνίδια. Δύο νίκες, με Παναιτωλικό και Κηφισιά, ήρθαν στα τελευταία λεπτά ενώ με Ουζουνίδη η ομάδα εμφάνιζε ση,άδια καθίζησης στα δεύτερα ημίχρονά της. Ο Χιμένεθ μοίρασε διαφορετικά τις δυνάμεις της ομάδας μέσα στο 90λεπτο και έτσι πήρε περισσότερα καλά διαστήματα.

Το απόγευμα που «σβήστηκαν» όλα

Ολα τα παραπάνω ήταν που έκαναν τον Χιμένεθ να απορεί βλέποντας την…αηδία -έτσι την χαρακτήρισε ο ίδιος- της Τρίπολης κόντρα στον ΟΦΗ. Ένας Άρης άνευρος, άτολμος που έχασε την συνοχή του αμυντικά και έκανε… δώρο τρία γκολ στους Κρητικούς. Στα μάτια του Χιμένεθ δεν ήταν κατάρρευση διότι η ομάδα δεν εμφανίστηκε και ποτέ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η χειρότερη εμφάνιση με τον ίδιο στον πάγκο και την οποία απέδωσε στην κακή νοοτροπία των παικτών.

Μία νοοτροπία την οποία προσπαθεί να αποβάλλει από την περίοδο της διακοπής, παράλληλα με δύο ακόμα μέτωπα τα οποία χρήζουν σημαντικής βελτίωσης. Το ένα είναι η επίθεση καθώς ο Άρης σκοράρει με δυσκολία και δεν έχει ούτε τον Λορέν Μορόν ως σημείο αναφοράς -ακόμα τουλάχιστον- στην γραμμή κρούσης του, με 1 γκολ σε 6 παιχνίδια πρωταθλήματος. Το άλλο είναι αυτό της φυσικής κατάστασης και κυρίως των εντάσεων οι οποίες λείπουν από τους παίκτες όπως έχει διακρίνει ο Χιμένεθ.

Και το πρώτο ντέρμπι

Αύριο (19/10) ο Άρης ανοίγει την αυλαία των ντέρμπι υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ένα ματς, η ανάλυση του οποίου «φεύγει» γρήγορα από το γόητρο και το ονόρε, αφού η σημασία που έχει βαθμολογικά για τις δύο ομάδες είναι πολύ μεγαλύτερη. Ένα ντέρμπι το οποίο στα μάτια του Χιμένεθ είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε ο Άρης να… συγκεντρώσει όλα εκείνα τα οποία έχει βελτιώσει επί των ημερών του. Να κερδίσει, να πείσει και μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία να αποτελέσει τη βάση της ουσιαστικής αγωνιστικής ανάκαμψης του Άρη και της διατήρησής του σε ρόλο διεκδικητή της 4άδας.