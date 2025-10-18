Δημοφιλή
Άρης: Τί είναι η εξεργασία στα γεννητικά όργανα με την οποία διαγνώστηκε ο Βοριαζίδης
Η είδηση που έχει σοκάρει τους «κιτρινόμαυρους» από το μεσημέρι της Παρασκευής
Ο Σλούκας έδωσε ρεπό στον Ναν
Όσοι – επέμεναν ακόμα να – θεωρούν ότι ο Κώστας Σλούκας πήρε πάρα πολλά λεφτά για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό (10.000.000 ευρώ για τρία χρόνια) ενδεχομένως πλέον να έχουν αναθεωρήσει τις απόψεις τους. Την πρώτη του χρονιά καθόρισε στο τέλος τόσο τον τελικό της Ευρωλίγκας με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και τον κομβικό 5ο τελικό […]
Βιεϊρίνια: «Ο ΠΑΟΚ είναι τα πάντα για μένα – Ο Σαββίδης ζει και αναπνέει για την ομάδα» (vid)
Ο Αντρέ Βιεϊρίνια άνοιξε την καρδιά του στο αφιέρωμα του PAOK TV, ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ που ξεδιπλώνει τη διαδρομή, τις δυσκολίες, τις χαρές και τα συναισθήματα ενός εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος έγινε συνώνυμος της σύγχρονης ιστορίας του Δικεφάλου.
«Καυτός» Έντουαρντς έδωσε τη νίκη στην Μπολόνια μέσα στη Βιλερμπάν
Μόνο εύκολη δεν ήταν η επικράτηση της Μπολόνια μέσα στην έδρα της Βιλερμπάν, ωστόσο ο εξαιρετικός Έντουαρντς έδωσε τη νίκη στους Ιταλούς με 90-83
ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις Λουτσέσκου για τα πρόσωπα στο ντέρμπι
Το ντέρμπι με την ΑΕΚ πλησιάζει και ο Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως ετοιμάζει συγκεκριμένες κινήσεις στο πλάνο του, σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε στο νικηφόρο ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, αφού έχει επιστροφές σε σχέση με το προ δεκαημέρου παιχνίδι στην Τούμπα.