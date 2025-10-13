Ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις συνοικίες του Χαρκόβου, της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο με κατευθυνόμενες βόμβες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο επίσης για ζημιές σε ένα κέντρο υγείας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.