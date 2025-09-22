Ο πλούτος και η νεότητα συνδυάζονται συχνά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Στην πιο πρόσφατη κατάταξη Forbes 400 των πλουσιότερων ανθρώπων των ΗΠΑ, διαπιστώνουμε ότι η νέα γενιά των δισεκατομμυριούχων κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της λίστας. Αν και οι περισσότεροι από τους πλουσιότερους είναι άνω των 70 ετών, η νέα γενιά επιδεικνύει εντυπωσιακά επιδόσεις, με αρκετούς από τους νεότερους να προέρχονται από το χώρο της τεχνολογίας και του επιχειρείν.

Η ανανέωση του επιχειρηματικού τοπίου φαίνεται καθαρά στους αριθμούς καθώς από τους 33 δισεκατομμυριούχους κάτω των 50 ετών, οι 10 πιο νέοι έχουν ηλικία κάτω των 42 ετών και περιουσίες που αγγίζουν τα 357 δισ. δολάρια, με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να ξεχωρίζει στην τρίτη θέση με 253 δισ. δολάρια. Στο φετινό Top 10 εντυπωσιάζει ο Έντγουιν Τσεν, ο 37χρονος ιδρυτής της Surge AI, με περιουσία 18 δισ. δολάρια, ο οποίος είναι το νεότερο μέλος της λίστας, καθώς και άλλοι νεαροί «κροίσοι» από τον κόσμο της τεχνολογίας, των εφαρμογών και των επενδύσεων.

Ακολουθεί το Τοπ 10 από τον γηραιότερο στον νεότερο: