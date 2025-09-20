Καθώς οι μέρες μικραίνουν, πλησιάζει η στιγμή να αλλάξουμε τα ρολόγια μας και να περάσουμε στη χειμερινή ώρα. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τη νύχτα του Σαββάτου 25 προς Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 3 π.μ., που στην πράξη θα είναι 2 π.μ. Τα κινητά και οι υπολογιστές θα ενημερώσουν αυτόματα την ώρα, διευκολύνοντας τους χρήστες.

Η Κυριακή επιλέγεται για την αλλαγή, καθώς οι δραστηριότητες είναι λιγότερες και οι πολίτες έχουν χρόνο να προσαρμοστούν.

Πότε καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Η πρακτική της αλλαγής ώρας ξεκίνησε το 1976, όταν εν μέσω πετρελαϊκής κρίσης αποφασίστηκε στην Ευρώπη η θερινή ώρα για την καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός κατά τις ώρες εργασίας και για εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Φεβρουάριο του 2018, υιοθέτησε ψήφισμα υπέρ της κατάργησης της θερινής ώρας, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει αρνητικά την υγεία, τη γεωργία και την οδική ασφάλεια. Το ψήφισμα πέρασε με 384 ψήφους υπέρ, 153 κατά και 12 αποχές.

Τον Μάρτιο του 2021, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο αποφάσισε την κατάργηση της εναλλαγής θερινής και χειμερινής ώρας.