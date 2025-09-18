Η απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου ABC να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ ρίχνει νέο «λάδι στη φωτιά» της πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, στον απόηχο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ από τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Την υποστήριξή του στον Κίμελ εξέφρασε δημόσια ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας και προσπάθεια φίμωσης αντίθετων φωνών.

«Η κυβέρνηση αυτή έχει μετατρέψει την κουλτούρα της ακύρωσης σε κυβερνητικό εργαλείο λογοκρισίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η στοχοποίηση δημοσιογράφων και σχολιαστών αποτελεί «νέο και επικίνδυνο επίπεδο καταστολής».

After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN — Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Δημοκρατικοί ηγέτες του Κογκρέσου, Τσακ Σούμερ και Χακίμ Τζέφρις, οι οποίοι ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ. Ο τελευταίος φέρεται να άσκησε πιέσεις προς το ABC να λάβει μέτρα κατά του Κίμελ, απειλώντας με συνέπειες.

Καταγγελίες για «κυβερνητική λογοκρισία»

Η Δημοκρατική εκπρόσωπος στην FCC Άννα Γκόμεζ, κατήγγειλε τις δηλώσεις του Μπρένταν Καρ, τονίζοντας ότι η ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης με αφορμή ένα μεμονωμένο περιστατικό βίας.

«Η FCC δεν έχει καμία εξουσία να ελέγχει το περιεχόμενο επειδή απλώς δεν αρέσει στην κυβέρνηση. Η λογοκρισία δεν είναι εργαλείο διακυβέρνησης», δήλωσε.

An inexcusable act of political violence by one disturbed individual must never be exploited as justification for broader censorship and control. This Administration is increasingly using the weight of government power to suppress lawful expression. 🧵 https://t.co/sosGDaOJbO — Anna M. Gomez (@AGomezFCC) September 17, 2025

This FCC does not have the authority, the ability, or the constitutional right to police content or punish broadcasters for speech the government dislikes. Free speech is the foundation of our democracy, and we must push back against any attempt to erode it. pic.twitter.com/hvz2SNgs5V — Anna M. Gomez (@AGomezFCC) September 18, 2025

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασαν και αρκετοί Δημοκρατικοί κυβερνήτες και γερουσιαστές, όπως ο Γκάβιν Νιούσομ (Καλιφόρνια) και ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ (Ιλινόις), που κάνουν λόγο για «συντονισμένη επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου».

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι υποστήριξε ότι η διοίκηση Τραμπ εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του Κερκ για να ξεκινήσει εκστρατεία εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, ενώ ο Ρο Κάνα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ίσως η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά παράνομη την κωμωδία».

Ο κόσμος του θεάματος αντιδρά

Η καλλιτεχνική κοινότητα των ΗΠΑ δεν έμεινε αμέτοχη. Η Ένωση Παραγωγών Αμερικής (PGA) χαρακτήρισε την απόφαση του ABC ως πλήγμα για την ελευθερία της έκφρασης και τόνισε:

«Η βραδινή τηλεόραση είναι χώρος σάτιρας και διαλόγου. Οι δημιουργικές φωνές δεν πρέπει να φιμώνονται».

Ανάλογη στάση κράτησε και η Ένωση Σεναριογράφων (WGA), κάνοντας λόγο για «αντισυνταγματική παρέμβαση» στην ελευθερία του λόγου, ενώ προσωπικότητες όπως ο Μπεν Στίλερ και ο Μάικλ Κόστα καταδίκασαν την απόφαση και εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πορεία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ και οι πιέσεις στα ΜΜΕ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του κατηγορούνται για απόπειρες φίμωσης των ΜΜΕ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα απειλήσει να αφαιρέσει άδειες τηλεοπτικών δικτύων και έχει κινηθεί νομικά κατά μεγάλων εφημερίδων όπως η αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times.