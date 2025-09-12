Με ανακοίνωσή του στο Χ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε πάνω από 500 στόχους στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα, συνεχίζοντας την εκστρατεία του με στόχο να εκδιώξει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κατοίκους και να την καταλάβει.

Οι IDF συνεχίζουν τις φονικές επιθέσεις τους σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι καταστράφηκαν θέσεις αναγνώρισης και ελεύθερων σκοπευτών, κτίρια με τούνελ και όπλα, καθώς και υποδομές της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε επίσης ότι έλαβε «μέτρα πριν από την επίθεση» για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες αμάχων.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

צה״ל השלים השבוע חמישה גלי תקיפה בעיר עזה: יותר מ-500 מטרות הותקפו במסגרת השלב הבא של מבצע ״מרכבות גדעון ב׳״ לכל הפרטים>>https://t.co/qNGvI3Jz7a pic.twitter.com/muZnNar1qL — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 12, 2025

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε αρκετά πολυώροφα κτίρια στην πόλη στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη της τελευταίας του επίθεσης εκεί, όπου συχνά ισχυρίζεται χωρίς αποδείξεις ότι αυτά έχουν μετατραπεί από τη Χαμάς σε στρατιωτικές υποδομές.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας κατήγγειλαν ότι πολλές επιθέσεις έγιναν σχεδόν χωρίς προειδοποίηση.

Τουλάχιστον 59 οι νεκροί από τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γάζα

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις από τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ολόκληρη τη Γάζα, ανάμεσά τους 42 στην πόλη της Γάζας και στα βόρεια της Λωρίδας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο αλ-Χάγια παρευρέθηκε στις κηδείες των θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του Χαμάμ και άλλων θυμάτων της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής της Τρίτης στην Ντόχα.

Οι κηδείες πραγματοποιήθηκαν στο Κατάρ την Πέμπτη υπό ειδικά και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Έξι άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση, πέντε μέλη της Χαμάς και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ.