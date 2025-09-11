Μετά από 16 χρόνια το κουδούνι του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο, χτύπησε ξανά. Γονείς και παιδιά βρέθηκαν στην αυλή του σχολείου όπου τελέσθηκε ο αγιασμός.

Το σχολείο στο νησί επαναλειτουργεί με μια νηπιαγωγό και μια δασκάλα οι οποίες είναι τακτικό προσωπικό και υποδέχτηκαν σήμερα τους μικρούς μαθητές. Συγκεκριμένα, φιλοξενεί δύο μαθητές στην πρώτη τάξη του δημοτικού, ενώ ακόμη δύο παιδιά έχουν εγγραφεί στο νηπιαγωγείο.

Το δημοτικό σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά.

Βίντεο από τον αγιασμό

Στην Τέλενδο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Παράλληλα, αγιασμός τελέσθηκε και στο σχολείο στην Τέλενδο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Ο αγιασμός τελέστηκε με μόνο έναν μαθητή ο οποίος πάει στην 4η τάξη του δημοτικού.