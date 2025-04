Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς του 6-0 του «Γ. Καραϊσκάκης», με στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου, όπου βρίσκεται ήδη ο ΟΦΗ.

Στον επαναληπτικό με τους Κιτρινόμαυρους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του με 4-2-3-1, έχοντας τον Πασχαλάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας, Οι Στάμενιτς και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Βέλντε, Όρτα και Πάλμα στην τριάδα πίσω από τον Κωστούλα.

Ο Βάσκος τεχνικός της πειραϊκής ομάδας προχωράει σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (4-2) για την 1η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον έμπειρο προπονητή να «φρεσκάρει» την 11άδα του και να δίνει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν κόντρα στους Πράσινους.

Συνοπτικά η 11άδα: Πασχαλάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο, Μπρούνο, Στάμενιτς, Έσε, Βέλντε, Όρτα, Πάλμα και Κωστούλας.

