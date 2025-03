Έτοιμος να επιστρέψει στο Άνφιλντ ο Γιούργκεν Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει στο Λίβερπουλ και το «Άνφιλντ» μόνο όταν η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατακτήσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά.

Αυτό μόνο δύσκολο δεν μπορεί να θεωρείται, καθώς απομένουν 10 αγωνιστικές και οι «κόκκινοι» είναι στο +13 από την δεύτερη Άρσεναλ με μόλις μία ήττα από την Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας.

Ο τελευταίος αγώνας της Λίβερπουλ για τη φετινή σεζόν είναι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, οπότε πιθανότατα τότε ο Κλοπ θα βρίσκεται στο «Άνφιλντ» και θα νιώσει ξανά την αγάπη των «κόκκινων» οπαδών.

“I will be there.” 🤩

Jürgen Klopp talking about being in Liverpool for any potential celebrations at the end of the season 🙏

