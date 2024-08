Σταθερός στην πολιτική του απέναντι στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής παραμένει ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κήρυξε την Παρασκευή εθνικό πένθος στην Τουρκία για το θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Ο τούρκος πρόεδρος που έχει καταστήσει σαφές στο σύνολο των δηλώσεων του για τη Μέση Ανατολή, ότι θέλει το ρόλο του προστάτη των μουσουλμάνων, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ανακοινώνει την απόφαση του για να κηρυχθεί την 2α Αυγούστου εθνικό πένθος εις μνήμην του Χανίγια.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του: «Προκειμένου να δείξουμε την υποστήριξη μας στην παλαιστινιακή υπόθεση και την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους αδελφούς μας, η Παρασκευή 2 Αυγούστου έχει κηρυχτεί ημέρα εθνικού πένθους για τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, που έπεσε μάρτυρας. Μνημονεύω με σεβασμό τον Ισμαήλ Χανίγια και όλους τους Παλαιστίνιους μάρτυρες, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον παλαιστινιακό λαό εκ μέρους εμού και του Έθνους μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τελετή, αντίστοιχη της κηδείας, στη μνήμη του Χανίγια, θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Σοφία, κατά την προσευχή της Παρασκευής, παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την Ertnews. Της προσευχής θα προΐσταται ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της κυβέρνησης, Αλί Ερμπάς.

Εν τω μεταξύ συνάντηση με τον Χαλέντ Μεσάαλ, τον αναπληρωτή επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, ο οποίος θεωρείται και ο διάδοχος του Χανίγια, είχε στην Ντόχα του Κατάρ ο τούρκους υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Στη συνάντηση ήταν επίσης δύο γιοι του Χανίγια, Αμπντουσαλάμ και Χεμάμ.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan offered his condolences to Khaled Meshaal, Acting Chief of the Hamas Political Bureau, in Doha, over the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh.

Abdusselam and Hemmam, the sons of the martyr Haniyeh, were also present at the meeting. pic.twitter.com/J1h77IlbTK

— Turkish MFA (@MFATurkiye) August 2, 2024