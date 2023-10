Αρκετοί παίκτες και παράγοντες του ιταλικού ποδοσφαίρου είναι μπλεγμένοι με το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού, για το οποίο ήδη τιμωρήθηκαν ο Τονάλι και ο Ζανιόλο από την εθνική Ιταλίας.

Ο Φατζιόλι της Γιουβέντους, έπεσε θύμα έρευνας και από το κινητό του βρήκαν ονόματα τουλάχιστον 10 παικτών, οι οποίοι έχουν εμπλακεί με το σκάνδαλο του του παράνομου στοιχηματισμού.

Ο Ζαλέφσκι της Ρόμα φαίνεται πως είναι ένας από τους εμπλεκόμενους, με την εισαγγελία του Τορίνο να είχε πληροφορίες για την συμμετοχή του στο σύστημα που είχε δημιουργηθεί.

Το πιο ακραίο είναι πως φαίνεται 3 πρόεδροι ομάδων της Serie A (ένας εξ αυτών έχει ομάδα στη Νότια Ιταλία), να είναι μπλεγμένοι, με τη δικαιοσύνη να ερευνά το θέμα.

