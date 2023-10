Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε έντονα τη σημερινή αποτρόπαια επίθεση εναντίον του Ισραήλ με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα» έγραψε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

I strongly condemn today’s atrocious terrorist attack against Israel, causing a high number of casualties among civilians. We stand by the people of Israel and fully support its right to self- defense.

