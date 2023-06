Ο Άγγελος Ποστέκογλου ανακοινώθηκε επίσημα, ως ο νέος τεχνικός της Τότεναμ.

Μετά και τη συγκατάθεση της Σέλτικ, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επαναφέρει την Τότεναμ στις υψηλές θέσεις της Premier League.

🚨 Official: Ange Postecoglou has been appointed as new Tottenham manager on deal valid until June 2027. #THFC

Daniel Levy: “Ange brings a positive mentality and a fast, attacking style of play. He understands the importance of the link from the academy, crucial for the club”. pic.twitter.com/RkLYWoa8NN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023