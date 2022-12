Αντιφατικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν σε σχέση με την κατάργηση ή όχι της διαβόητης «αστυνομίας ηθών».

Όπως γράφει ο Ιndependent, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν διαψεύδουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το καθεστώς καταργεί την αστυνομία ηθών που είναι επιφορτισμένη με την επιβολή του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα μετά από τις οργισμένες διαμαρτυρίες για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή δεν «φορούσε σωστά» το χιτζάμπ της.

Μια τέτοια παραχώρηση, τονίζει το βρετανικό Μέσο θα σηματοδοτούσε μια σημαντική νίκη των διαδηλωτών που απαιτούν μεγαλύτερες ελευθερίες για τις γυναίκες και αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το καθεστώς μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ωστόσο, η πρόταση για κατάργηση της αστυνομίας ηθικής προέρχεται από δυτικές αναφορές μετά από σχόλια του γενικού εισαγγελέα της χώρας και δεν έχει επιβεβαιωθεί από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ελέγχει τη δύναμη που είναι γνωστή επισήμως ως Gasht-e Ershad.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σε θρησκευτικό συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο γιατί σταμάτησε η περιπολία καθοδήγησης, το πρακτορείο ειδήσεων Isna ανέφερε ότι ο Μοχάμαντ Τζαφάρ Μονταζερί δήλωσε: «Η περιπολία καθοδήγησης δεν έχει καμία σχέση με το δικαστικό σώμα και σταμάτησε από την ίδια αρχή που την καθιέρωσε στο παρελθόν».

«Φυσικά, η δικαιοσύνη συνεχίζει να παρακολουθεί τις συμπεριφορές σε επίπεδο κοινότητας», πρόσθεσε.

Διαδηλωτές και δημοσιογράφοι αντέδρασαν με σκεπτικισμό ως προς τη σημασία των παρατηρήσεων, επισημαίνοντας το γεγονός ότι κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας διέψευσε έκτοτε ότι η αστυνομία ηθικής καταργείται και ότι η δύναμη έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τις περιπολίες της από την έναρξη των μαζικών διαδηλώσεων πριν από 70 ημέρες.

Ορισμένοι Ιρανοί χαρακτήρισαν την είδηση «προπαγάνδα» που εξυπηρετεί μόνο το καθεστώς, με εκατοντάδες πολίτες να έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες να έχουν συλληφθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας τις τελευταίες εβδομάδες, ανεξάρτητα από την αδράνεια της αστυνομίας ηθών.

«Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν προέβη σε ορισμένες διφορούμενες δηλώσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ερμηνευθούν ως τέλος της αστυνομίας ηθών, αλλά μπορεί επίσης να υποδηλώνουν ότι η δικαιοσύνη θέλει να αποστασιοποιηθεί από τον θεσμό. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στον Τύπο δεν ισοδυναμούν με αλλαγή πολιτικής», δήλωσε στο Twitter ο διεθνής ανταποκριτής του Independent, Μπορζού Νταραγκαχί.

Iran’s attorney general has made some ambiguous statements that could possibly be construed as an end to the morality police, but may also suggest that judiciary wants to disassociate itself from the institution. Statements cited in press do not equal a change in policy.

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) December 4, 2022