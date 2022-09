Ο Σαρντάρ Αζμούν με ένα story στο Instagram ξέσπασε για όσα συμβαίνουν στο Ιράν τις τελευταίες μέρες και αποκάλυψε πως οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας απαγόρεψαν στους ποδοσφαιριστές να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν αναφορικά με τον θάνατο Μαχσά Αμινί.

Ο διεθνής Ιρανός επιθετικός ξεκαθάρισε ότι το ποστ του δεν πρόκειται να διαγραφεί, ακόμα και αν αποβληθεί από την Εθνική ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

«Λόγω των κανόνων της Εθνικής Ομάδας, δεν μας επιτρέπουν να πούμε τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος προπονητικού μας καμπ, αλλά δεν μπορώ πλέον να ανεχτώ τη σιωπή.

Αν θέλουν να με κόψουν από την ομάδα είναι απλά μια θυσία για μια τρίχα σε μια Ιρανή γυναίκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγραφεί αυτή η ανάρτηση. Ντροπή σε όλους πόσο εύκολα δολοφονείτε ανθρώπους. Ζήτω οι Ιρανές γυναίκες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το story του Σαρντάρ Αζμούν:

Sardar Azmoun has broken his silence on the recent protests in Iran. pic.twitter.com/bzG0r1uLYG

