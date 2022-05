Το όνειρο που έμεινε στη μέση…

Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία – και όχι μόνο – ο θάνατος σε τροχαίο δυστύχημα στις ΗΠΑ του Βραζιλιάνου influencer Ζέσε Κοζ και του σκύλου του. Ο Κοζ ήταν αχώριστος με το γκόλντεν ριτρίβερ του, Σουραστέι ενώ είχαν βάλει ως στόχο να φτάσουν στην Αλάσκα από τη Βραζιλία με τον σκαραβαίο τους.

Έφτασαν πολύ κοντά στο να τα καταφέρουν, αλλά ένα θανατηφόρο τροχαίο κοντά στη Σέλμα του Όρεγκον όχι μόνο τους έκοψε τον δρόμο, αλλά και το νήμα της ζωής τους. Της κοινής ζωής τους, για την ακρίβεια.

Η τελευταία ανάρτηση του Ζέσε Κοζ στο Instagram

View this post on Instagram A post shared by @jessekoz

Ποιος ήταν ο Ζέσε Κοζ

Ο Ζέσε Κοζ ήταν Βραζιλιάνος influencer με τη βοήθεια του σκύλου του. Ήταν μόλις 29 ετών, ενώ οδηγούσε έναν σκαραβαίο του 1978. Δυστυχώς, ο ίδιος και ο σκύλος του σκοτώθηκαν σε τροχαίο την περασμένη Δευτέρα όταν συγκρούστηκαν με όχημα που οδηγούσε ο 62χρονος, Έιλιν Χας, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο ίδιο όχημα, στις πίσω θέσεις, επέβαινε και ένα μικρό παιδί που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, όπως αναφέρει ο Independent.

Ο Κοζ είχε διανύσει 52.000 μίλια και 17 χώρες με το αυτοκίνητό του μαζί με το κατοικίδιό του από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά το ταξίδι το 2017. Το ταξίδι, που επρόκειτο να καταλήξει στην Αλάσκα, επιβραδύνθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και των διασυνοριακών περιορισμών που τον εμπόδιζαν να περάσει τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.

Ο Βραζιλιάνος infuencer αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Βραζιλία, αλλά συνέχισε το ταξίδι του τον Ιανουάριο του 2022 και πέρασε στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

View this post on Instagram A post shared by @jessekoz

Το όνειρο που έμεινε στη μέση…

«Φύγαμε από το Μεξικό τον Σεπτέμβριο του 2020 με την ιδέα να μείνουμε μόνο τέσσερις μήνες στη Βραζιλία με την ελπίδα ότι τα σύνορα Μεξικού – ΗΠΑ θα ανοίξουν ξανά», ανέφερε ο ίδιος, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Αλλά οι μήνες περνούσαν και δεν υπήρχε καμία είδηση ότι αυτό θα συνέβαινε, μήνα με τον μήνα, η προσδοκία μειωνόταν και το όνειρο της ολοκλήρωσης της διαδρομής με τον σκαραβαίο απομακρυνόταν», έλεγε.

Ο Κοζ μοιραζόταν φωτογραφίες από το ταξίδι με τους ακόλουθούς του στο Instagram, οι οποίοι έχουν φτάσει τις 537 χιλιάδες, με πολλούς να τον ακολουθούν μετά την είδηση του θανάτου του. Φανταστείτε ότι όταν ο Independent είχε κάνει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ οι ακόλουθοι του Κοζ ήταν 431.000.

Μια επίσημη σελίδα στο Instagram που δημιουργήθηκε για την καταγραφή του ταξιδιού τους συγκέντρωσε 1,2 εκατομμύρια οπαδούς. Η σελίδα, που ονομάζεται «Shurastey or Shuraigow?», είναι ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του σκύλου του και το τραγούδι «Should I Stay or Should I Go» των The Clash.

«Ένα καρουζέλ με φωτογραφίες που θα κρεμάσω στον τοίχο του εξοχικού μου για όταν θα είμαι 80 ετών για να θυμάμαι κάθε στιγμή στο πλευρό σου, φίλε μου!», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Instagram στην πορτογαλική γλώσσα, με μια φωτογραφία του ίδιου και του σκύλου του στο Μνημείο Λίνκολν νωρίτερα τον Απρίλιο.

View this post on Instagram A post shared by Shurastey or Shuraigow? (@shurastey_)

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, αλλά οι ακόλουθοί του Ζέσε Κοζ και του Σουραστέι δεν θα τους ξεχάσουν. Μάλιστα, ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο έχουν φτιάξει οι θαυμαστές των δύο αχώριστων φίλων από τη μακρινή Σρι Λάνκα.