Η είσοδος οποιουδήποτε ρωσικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Βρετανίας θα θεωρείται «ποινικό αδίκημα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Γκραντ Σαπς, σημειώνοντας πως η βρετανική κυβέρνηση θα μπορεί πλέον να κατάσχει αυτά τα αεροσκάφη.

«Θα πνίξουμε τη δυνατότητα των κολλητών του Πούτιν να συνεχίσουν να ζουν κανονικά, ενώ χιλιάδες αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin’s cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. pic.twitter.com/cYjreNSYRz

