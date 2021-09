Οι μεγάλες ομάδες λογίζονται ως τέτοιες όχι μόνο από τις αγωνιστικές τους επιδόσεις αλλά και από την κοινωνική τους προσφορά, η οποία έχει εξίσου μεγάλη σημασία.

Ο Ολυμπιακός επάξια έχει κερδίσει αυτόν το χαρακτηρισμό, και η διάκριση που ενδέχεται να κερδίσει το αποδεικνύει ακόμα μια φορά.

Οι Ερυθρόλευκοι είναι μεταξύ των υποψηφίων ομάδων για την κατάκτηση του ξεχωριστού βραβείου One Team της EuroLeague, όπως έκανε γνωστό η κορυφαία διασυλλογική μπασκετική διοργάνωση με ανακοίνωσή της στο Twitter.

Πρόκειται για βραβείο που δίδεται σε ομάδες με έντονη κοινωνική δράση, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει ουκ ολίγες ενέργειες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες εντάθηκαν μάλιστα κατά την περίοδο της πανδημίας του κοροναϊού.

Επισκέψεις σε σχολεία προκειμένου να φέρει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, βοήθεια των γυμναστών του, διοργάνωση φιλικών για την ενίσχυση του ΕΣΥ και άλλα πολλά.

Μέχρι τώρα μαζί με τον Ολυμπιακό το βραβείο διεκδικούν η Αρμάνι Μιλάνο και η Μάλαγα.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την υποψηφιότητα των Πειραιωτών:

Wonder who is next on our announcement of clubs that were shortlisted for this year’s One Team Award?🤔💙

It couldn’t be any other than @olympiacosbc!

Take a look at their story here:https://t.co/lrkbS7ocAt#WeAreAllOneTeam pic.twitter.com/9kk6nPLs8l

— One Team Euroleague (@OTEuroleague) September 1, 2021